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Заслухають міністрів та закриють сесію: порядок денний Ради на сьогодні

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 08:44
Заслухають міністрів та закриють сесію: порядок денний Ради на сьогодні Фото: Рада сьогодні заслухає міністрів та закриє сесію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 січня Верховна рада не працюватиме в режимі пленарних засідань. Парламентарі заслухають міністрів, зачитають депутатські запити та закриють сесію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Година запитань до уряду

Так, сьогодні, о 10:00 нардепи заслухають під час години запитань до уряду:

  • міністра оборони Олексія Резнікова щодо ситуації на українсько-російському кордоні;
  • міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо подолання пандемії коронавірусу;
  • прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо енергетичної безпеки України.

Оголошення депутатських запитів

Після години запитань до уряду парламентарі, згідно з планом, о 12:00 проведуть оголошення депутатських запитів.

Закриття сесії

Вже о 12:30 нардепи планують закрити шосту сесію Верховної ради України ІХ скликання. Варто зазначити, що сьогодні є найкоротший порядок денний у дев'ятому скликанні Ради.

Нагадаємо, Верховна рада через спалах коронавірусу перенесла пленарні засідання на середину лютого.

Так, вже наступного тижня 31 січня відбудеться засідання погоджувальної ради, після чого 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання. Але вже наступного дня нардепи продовжать роботу у комітетах, фракціях та групах (з 2 по 4 лютого).

Додамо, раніше повідомлялося, що лише у фракції "Слуга народу" захворіли близько 20 нардепів, також COVID заразилися понад 40 співробітників Апарату Ради.

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