RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Карантин в школах? Украинцам объяснили, что на самом деле происходит в Одессе и области

Школы в Одессе и области на карантин из-за заболеваемости ОРВИ не закрывают (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Одесском областном центре контроля и профилактики болезней рассказали, что слухи о якобы введении карантина в учебных заведениях области - ложные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского областного ЦКПБ в Facebook.

Почему слухи о карантине в школах - неправда

"Внимание, опровержение ложной информации", - подчеркнули в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Украинцам рассказали, что в последнее время в социальных сетях распространяются слухи о якобы введении карантина в учебных заведениях Одесской области - со ссылкой на Одесский областной ЦКПБ.

"Хотим подчеркнуть: ЦКПБ не делал никаких заявлений о введении карантина", - сообщили гражданам.

Уточняется, что некоторые учебные заведения действительно временно перешли на дистанционное обучение из-за повышения уровня заболеваемости ОРВИ.

Однако это - обычная профилактическая мера, о которой регулярно сообщается в еженедельных эпидемиологических отчетах.

Где в области временно "изменили" обучение

Согласно информации Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации, в период с 6 по 12 октября 2025 года было временно приостановлено обучение в 11 группах трех дошкольных учреждений Килийской и Ренийской городских общин Измаильского района.

Кроме того, на дистанционный формат переведены 42 класса и 3 учебных заведения:

  • в Одесской городской общине;
  • в Николаевской общине;
  • в Лиманской общине;
  • в Шабовской общине.

В Одесском областном ЦКПБ отметили, что такие меры - локальные, временные и контролируемые. То есть они не имеют отношения к общеобластному карантину.

В завершение украинцев призвали доверять только проверенным, официальным источникам информации:

  • Одесского областного ЦКПБ;
  • Департамента образования и науки ОГА.

"Не распространяйте непроверенные сообщения - информационная гигиена так же важна, как и личная! Будем ответственными и сохраняем спокойствие", - подытожили в ЦКПБ.

Публикация областного ЦКПБ (скриншот: facebook.com/oolcmoz)

Напомним, ранее мы рассказывали о 5 ошибках во время лечения гриппа или простуды, которых стоит избегать.

Кроме того, мы объясняли, как украинцы сами создают "суперинфекции".

Читайте также, почему сейчас все болеют - ученые назвали три основные причины и дали советы, как защититься.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаОРВИКарантинШколаДистанционное обучениеДетиБолезниУченики