Ряду областей Украины грозит локальный карантин: что это и где его могут ввести

С начала февраля 2025 года в Украине наблюдается значительный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что привело к превышению эпидемиологического порога в нескольких областях. Из-за этого в некоторых регионах могут ввести локальные карантины для борьбы с распространением вирусов.

Локальный карантин - это набор противоэпидемических мероприятий, применяемых на уровне отдельных населенных пунктов или территориальных общин. Он вводится, когда уровень заболеваемости в определенном регионе превышает установленный эпидемиологический порог. Такой карантин может включать:

дистанционное обучение в школах и отдельных классах.

ограничение количества посетителей в общественных учреждениях.

введение других противоэпидемических мероприятий для минимизации контактов и уменьшения темпов распространения болезни.

Статистика заболевания по Украине

По данным Министерства здравоохранения, всего за последнюю неделю по Украине ОРВИ заболели 171 068 человек, из которых 104 843 - дети. Это на 13% больше, чем неделей ранее, но такие показатели не превышают эпидпорог для страны. Лишь 3% от всех заболевших нуждались в госпитализации (4 687 человек, из которых 2 912 - дети).

По данным Минздрава, в 22 регионах Украины продолжается подъем заболеваемости ОРВИ, вызванный активной циркуляцией вирусов гриппа. По прогнозам, до апреля грипп будет доминировать над коронавирусом.

Где могут ввести карантин

В пяти областях Украины, где эпидемический порог превышен, могут быть введены локальные карантины. Как сообщили в Минздраве, это касается Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

За последнюю неделю в этих областях зафиксирован значительный рост случаев заболеваемости ОРВИ, при этом эпидемический порог превышен в среднем на 40%.

Где уже ввели ограничения

В нескольких областях Украины выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом, что привело к введению карантинных ограничений.

В таких городах, как Черноморск, Черновцы и Ровно, школы и детские сады были закрыты или переведены на дистанционное обучение из-за превышения эпидемического порога. Например, в Ровно на онлайн-обучение перешли 28 школ, а в Черновцах - несколько гимназий.

Кроме того, из-за высокого уровня заболеваемости в Закарпатской области приостановлено обучение в 33 дошкольных учреждениях и переведены 84 школы на дистанционное обучение.

В свою очередь директор Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Игорь Матковский сообщил, что определенное количество школ региона переходят на дистанционное обучение.

"Это решение принимают руководители учреждений, как правило, если 20% и более учеников или персонала заболели ОРВИ. Но одни школы идут на карантин, другие - выходят. Глобального дистанционного перевода нет. Если не будет тотального ограничения, будет увеличение заболеваемости", - отметил он.