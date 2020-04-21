Карантин у березні істотно не вплинув на вантажоперевезення

Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обвал у транспортній галузі почався ще в січні, і коронавірус на неї не вплинув

У січні-березні 2020 вантажооборот підприємств транспорту становив 68,9 млрд. ткм, що на 14,9% менше січня-березня 2019 року. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

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За даними статистичного відомства, підприємствами транспорту перевезено 140,7 млн тонн вантажів, що на 13,1% менше обсягів січня-березня 2019 року.

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Таким чином, в березні зафіксовано навіть відновлення вантажообігу. У січні-лютому 2020 вантажооборот підприємств транспорту склав 43,4 млрд ткм, що на 16,0% менше обсягу січня-лютого 2019 року. Підприємствами транспорту було перевезено 90,1 млн тонн вантажів, що на 10,7% менше обсягів січня-лютого 2019 року.

Відзначимо, за даними митної статистики, експорт з України в березні зменшилося незначно. Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-березні 2020 року склав 25,678 млрд доларів, що на 1% менше, ніж за аналогічний період минулого року (25,955 млрд доларів).

За даними Торгово-промислової палати України, кількість безробітних в Україні за місяць карантину, запровадженого урядом для боротьби з коронавірусом, зросла на 1,0-1,3 млн осіб.