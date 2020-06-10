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Карантин у Києві можуть посилити: у КМДА назвали умову

Новини » Коронавірус     10.06.2020 - 12:10
Карантин у Києві можуть посилити: у КМДА назвали умову
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кількість хворих на 100 тисяч населення не дозволяє говорити про послаблення

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що карантин у столиці можуть посилити. Він зазначив, що кількість хворих на 100 тисяч населення не дозволяє говорити про послаблення.

Про це він сказав у ході брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

Кличко підкреслив, що показник кількості хворих на 100 тисяч мешканців за останні 5 днів становить понад 15 людей.

"За цим критерієм Київ, на жаль, не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень", - сказав очільник міста.

Він додав, що, зважаючи на цей показник, говорити про відкриття ресторанів, басейнів, дитячих таборів поки зарано.

"Якщо цей критерій перевищить 24 хворих на 100 тисяч населення, ми будемо вимушені повернутися до обмежень", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, в Україні з 10 червня розпочався черговий етап ослаблення карантину, але Київ і ще шість областей не зможуть почати нові ослаблення у зв'язку з великою кількістю хворих на коронавірус.

Як писало РБК-Україна, з 10 червня в Україні дозволили відкрити закладу культури і проводити масові заходи, проте кінотеатри залишаються закритими.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Віталий КличкокарантинКоронавірус
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