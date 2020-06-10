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Київ і шість областей не можуть розпочати новий етап ослаблення карантину, - МОЗ

Новини » Коронавірус     10.06.2020 - 09:36
Київ і шість областей не можуть розпочати новий етап ослаблення карантину, - МОЗ
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У семи регіонах фіксують понад 12 хворих коронавірусом на 100 тисяч населення

В Україні з 10 червня почався черговий етап ослаблення карантину. При цьому Київ і ще шість областей не зможуть почати нові ослаблення в зв'язку з великою кількість хворих коронавірусом.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, серед регіонів, де зафіксовано понад 12 хворих на 100 тисяч населення - Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області, а також Київ.

"Ми сьогодні маємо кілька областей, які не дотягують до показника інцидентності. Зокрема - місто Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області. Це ті області, які до сьогоднішнього дня не можуть застосовувати черговий етап пом'якшення карантинних заходів ", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, на новому етапі ослаблення карантину дозволена робота баз відпочинку і санаторіїв, закладів культури, і двох КПВВ на Донбасі.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу, 9 червня, коронавірусом заразилися ще 525 чоловік і 357 одужали, всього в країні понад 28 тисяч хворих.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України КиївМінстерство охорони здоров'я Україникарантин
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