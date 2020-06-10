В Україні дозволили проведення масових заходів: названі умови

Фото: масовий захід (РБК-Україна)

Втім, кінотеатри з сьогоднішнього дня не відкриваються

З 10 червня в Україні дозволили відкрити заклади культури та проводити масові заходи. Втім, всім працівникам закладів необхідно проводити температурний скринінг і обробку рук антиспептиками.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також він зазначив, що обробляти руки антисептиками необхідно всім відвідувачам.

Разом з тим, заборонено фанзони, а також місця масового скупчення людей, що не дозволяє дотримуватись дистанції.

Контроль квитків на вході повинен, при можливості, бути організований сканерами штрих-кодів. Одна особа має бути на 5 метрів приміщення. Відстань між сидіннями має бути 1,5 метри.

У коментарі РБК-Україна комунікаційник заступника міністра в Міністерство охорони здоров'я України Марія Іванюк розповіла, що кінотеатри з сьогоднішнього дня не відкриваються.

"Ні, лише масові заходи. А кінотеатри туди не входять. Зараз буде на 13:00 засідання уряду. А на 14:15 буде брифінг Віктора Ляшка по результатах засідання. Там вже будуть всі деталі проговорені", - сказала вона.

Київський планетарій, який повинен був почати роботу 10 червня, також залишається закритим у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. У планетарії відзначили, що відкриття перенесли на 2 липня, а квитки, придбані раніше, зберігаються за відвідувачами.

Нагадаємо, сьогодні в Україні почався новий етап виходу країни з карантину.

Також Міністерство охорони здоров'я пояснило, як в Україні перевірятимуть туристів після відновлення авіасполучення.

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Автор: Анастасия Рокитна