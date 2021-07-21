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Карантин в Англії можуть повернути вже через три тижні, - вчені

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Лондон, Середа 21 липня 2021 12:45
Карантин в Англії можуть повернути вже через три тижні, - вчені Фото: карантин в Англії може повернутися (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Карантин в Англії з обов'язковим носінням масок та іншими обмеженнями можуть повернути вже через три тижні. Такого висновку дійшли члени Науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій (Sage).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вчені вважають, що британський прем'єр Борис Джонсон повинен бути готовий вжити заходів в перший тиждень серпня, щоб уникнути перевантаження національної служби охорони здоров'я.

Передбачається, що обмеження треба повертати, якщо щоденна госпіталізація у Великобританії досягне показників 1000 - 2000. На сьогодні цей показник досяг позначки 745.

Згідно з прогнозом, кількість щоденних госпіталізацій може скласти майже 1500 вже в перший тиждень серпня, досягнувши максимуму в 3000 до кінця місяця, що близько до показників першої хвилі в квітні 2020 року.

Нагадаємо, на початку липня Британія скасувала обов'язковий масковий режим.

Також РБК-Україна писало, що більше сотні вчених у Великобританії виступили проти скасування карантину.

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