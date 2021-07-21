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Карантин в Англии могут вернуть уже через три недели, - ученые

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Лондон, Среда 21 июля 2021 12:45
Карантин в Англии могут вернуть уже через три недели, - ученые Фото: карантин в Англии может вернуться (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Карантин в Англии с обязательным ношением масок и другими ограничениями могут вернуть уже через три недели. К такому выводу пришли члены Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ученые полагают, что британский премьер Борис Джонсон должен быть готов принять меры в первую неделю августа, чтобы избежать перегрузки Национальной службы здравоохранения.

Предполагается, что ограничения нужно возвращать, если ежедневная госпитализация в Великобритании достигнет показателей 1000 - 2000. На сегодня этот показатель достиг отметки 745.

Согласно прогнозу, количество ежедневных госпитализаций может составить почти 1500 уже в первую неделю августа, достигнув максимума в 3000 к концу месяца, что близко к показателям первой волны в апреле 2020 года.

Напомним, в начале июля Британия отменила обязательный масочный режим.

Также РБК-Украина писало, что более сотни ученых в Великобритании выступили против отмены карантина.

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