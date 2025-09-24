Карантин на 300 гектарах: в Черниговской области предупредили об опасном сорняке

Кому в Украине вредит амброзия

Согласно информации Госпродпотребслужбы, амброзия полыннолистная - один из самых опасных сорняков, который:

активно распространяется по территории Украины;

наносит большой вред здоровью людей;

наносит большой вред сельскому хозяйству;

наносит вред состоянию окружающей среды в целом.

Речь идет об однолетнем сорняке с крепкой корневой системой (проникающей на глубину до 4 м), растение которого по внешнему виду похоже на коноплю, а по размерам и форме листьев напоминает полынь горькую (откуда и название - "полыннолистная").

Амброзию можно встретить практически везде - вдоль дорог, на пустырях, в полях, возле домов, во дворах и даже в цветниках.

Когда цветет сорняк и как распространяется

Украинцам рассказали, что всходы амброзии полыннолистной появляются в апреле (при температуре 8-0°C). Цветение происходит с конца июля до сентября, а семена созревают в сентябре-октябре.

"Одно растение дает 30-40 тысяч семян, а некоторые экземпляры - до 100 тысяч. Семена сохраняют жизнеспособность в почве до 40 лет", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Уточняется, что семена амброзии могут быть занесены в регионы, свободные от этого сорняка, с семенным и продовольственным зерном, продуктами переработки зерна (шрот соевый, комбикорма и т.д.), с сеном, соломой, силосом (в том числе и с подстилкой в грузовых автомашинах), щебнем, песком и другими материалами.

Кроме того, на значительные расстояния они переносятся с водным потоками, транспортом и птицами (для которых семена амброзии являются кормом).

Почему цветение амброзии опасно для людей

Во время цветения, которое длится с июля по октябрь, каждое растение амброзии образует миллиарды пыльцевых зерен, которые:

поднимаются в воздух;

переносятся на большие расстояния;

вызывают у чувствительных людей аллергическое заболевание.

Речь может идти об аллергическом рините, конъюнктивите, бронхиальной астме, мигрени, крапивнице и даже лихорадке.

Особенно тяжело переносят такие симптомы, вызванные сорняком, люди с хроническими болезнями дыхательной системы, дети и пожилые граждане.

"Часто это сопровождается повышенной температурой, головной болью и общим истощением организма", - добавили в Госпродпотребслужбе.

Амброзия - опасный сорняк (иллюстрация: dpss.gov.ua)

Что известно о карантине в Черниговской области

Украинцам рассказали, что главный специалист отдела карантина растений Управления фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотребслужбы в Черниговской области (вместе с представителями городского совета) провел фитосанитарный мониторинг имеющихся очагов амброзии полыннолистной в городе Новгород-Северский.

Это было сделано в соответствии с утвержденным ранее распоряжением Новгород-Северской райгосадминистрации планом "фитосанитарных мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинного организма амброзии полыннолистной".

"Всего на территории Новгород-Северского района карантин по амброзии полыннолистной введен на площади 301,37 га", - сообщили гражданам.

Согласно распоряжению государственного фитосанитарного инспектора (об осуществлении фитосанитарных мероприятий землевладельцев и землепользователей на территориях которых обнаружена амброзия полыннолистная), необходимо вовремя проводить локализационно-ликвидационные мероприятия.

Отмечается, что в случае невыполнения распоряжения на землевладельцев и землепользователей могут быть наложены штрафные санкции в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

"Поэтому чрезвычайно важно сегодня не допустить распространения агрессивного и опасного сорняка", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Уточняется, что борьба с амброзией - не разовая акция, а постоянный процесс.

"Здоровье жителей общин - в руках самих граждан. Чистая окружающая среда и свежий воздух - это не только комфорт, но и наша с вами ответственность", - считают эксперты госслужбы.

Как можно бороться с амброзией

Во время фитосанитарного мониторинга имеющихся очагов амброзии полыннолистной в городе Новгород-Северский было установлено, что там было проведено механическое уничтожение растений амброзии полыннолистной.

Сообщается в то же время, что для борьбы с сорняком - кроме механического - можно применять агротехнический и химический методы борьбы.

Агротехнический метод предусматривает:

очистку посевного материала;

соблюдение чередования культур в севооборотах;

основную и предпосевную обработку почвы;

своевременный уход за посевами.

Между тем в населенных пунктах в очагах амброзии полыннолистной допускается создание газонов из многолетних трав - поскольку они подавляют численность, рост и развитие амброзии.

"На полях лучшую защиту от этого растения обеспечивают культуры сплошного посева, формирующие мощную листостебельную массу: озимые пшеница, рожь, ячмень, тритикале", - добавили в Госпродпотребслужбе.

В завершение химический метод считается целесообразно применять:

в промышленных зонах;

на обочинах дорог;

на сельскохозяйственных угодьях.

Речь идет о применении гербицидов в соответствии с перечнем пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине.

"Достичь высокого результата при применении химических препаратов можно в фазе до 2-4-х настоящих листочков амброзии. В более поздних фазах развития амброзии эффективность действия химических препаратов существенно снижается", - подытожили в Госпродпотребслужбе.