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Капітана судна "Норд" можуть оголосити в розшук

Новини » Суспільство    29.01.2019 - 21:29
Капітана судна "Норд" можуть оголосити в розшук
Фото: Володимир Горбенко (investigator.org.ua)

Його оголосять у розшук, якщо він не з'явиться на судове засідання 1 лютого

У разі неявки капітана кримського судна "Норд" Володимира Горбенка 1 лютого на засідання Оболонського районного суду Києва його можуть оголосити в розшук. Про  це повідомив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода"

Поночовний наголосив, що згідно з кримінально-процесуальним кодексом, на нього були покладені певні обов’язки. 

"У разі зміни місця проживання він повинен був інформувати суд. На кожен виклик він зобов’язаний був з’являтися в суд. Якщо він не з’явиться, судом будуть ухвалені відповідні рішення: або оголошення в розшук, або повторний виклик", – сказав Поночовний.

Наступне засідання за участю капітана "Норду" Володимира Горбенка заплановано на 1 лютого в Оболонському районному суді Києва.

Нагадаємо, 28 січня стало відомо, що зник капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, обвинувачений у скоєнні незаконного рибного промислу та порушення порядку в'їзду і виїзду з анексованого Криму.

Відзначимо, 25 березня 2018 року Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно "Норд" під прапором Росії.

6 квітня того ж року Херсонський міський суд взяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу, 10 квітня звільнили з-під арешту.

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