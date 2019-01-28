Капітан судна "Норд" зник, - адвокат

Фото: Володимир Горбенко (investigator.org.ua)

На 1 лютого призначено судове засідання з участю Горбенка

Капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, обвинувачений у скоєнні незаконного рибного промислу та порушення порядку в'їзду і виїзду з анексованого Криму, пропав. Про це повідомив адвокат Максим Могильницький, передає РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

Адвокат зазначив, що на 1 лютого призначено судове засідання з участю Горбенко.

"Ми втратили з ним зв'язок. Починаючи з суботи до сьогоднішнього дня ми не можемо з ним зв'язатися, навіть через родичів. Ми дуже хвилюємося з цього приводу оскільки на перше лютого у нас призначено судове засідання з його участю", - сказав адвокат.

За словами адвоката, зникнення Горбенко може бути пов'язано з українськими спецслужбами.

"За однією з наших робочих версій, що з ним зараз, можливо, працюють співробітники СБУ. Один раз такий випадок вже мав випадок. Коли тільки затримали судно, Горбенко фактично був викрадений з судна і був перепроваджений в Херсон. Там з ним, фактично добу, працювали співробітники СБУ. Це одна з версій", - додав він.

Нагадаємо, 5 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно "Норд" під прапором Росії.

6 квітня суд взяв під варту капітана російського судна "Норд" Володимира Горбенко, а 11 квітня йому було повідомлено про підозру за незаконний рибний промисел.