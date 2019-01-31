Капітан судна "Норд" міг покинути Україну, - адвокат

Фото: Володимир Горбенко (Facebook/Максим Могильницкий)

У Горбенка не було обмежень виїжджати з території України

У капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, який зник кілька днів тому, не було обмежень на пересування, як по території України, так і за її межами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Максима Могильницького.

Адвокат зазначив, що інформація ЗМІ про те, що Горбенко перебуває на "підписці", не відповідає дійсності.

"У Володимира не було ніяких обмежень на пересування, як по території України, так і за її межами. Запобіжний захід у відношенні Горбенко не застосовувалася. А термін дії тієї, що була в вигляді виконання зобов'язань, закінчився ще шостого червня минулого року. Обгрунтувати її продовження прокурорам так і не вдалося", - заявив адвокат.

Водночас, він наголосив, що ймовірність того, що капітан судна "Норд" покинув територію України - невелика.

"Єдиною перешкодою, що не дозволяв йому повернутися до сім'ї, є "прапорці", виставлені СБУ на кордоні. Іншими словами, його просто не випустили б з України. Точно так же, як раніше не випускали інших членів екіпажу", - написав Могильницький.

Нагадаємо, 28 січня стало відомо, що зник капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, обвинувачений у скоєнні незаконного рибного промислу та порушення порядку в'їзду і виїзду з анексованого Криму.

Пізніше повідомлялося, що у разі неявки Горбенка 1 лютого на засідання Оболонського районного суду Києва його можуть оголосити в розшук.