Капіталізація Boeing впала на 26,6 млрд доларів після авіакатастрофи

Фото: літак Boeing 737 MAX 8 (flickr.com/liamallport)

Після падіння лайнера акції подешевшали до 375,4 млрд доларів

Після аварії Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії ринкова капіталізація авіакомпанії Boeing впала на 26,6 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Yahoo Finance.

Так, до падінння літака вартість акції компанії за підсумками торгів п'ятниці становила 422,5 млрд доларів а капіталізація - 238,7 млрд доларів. З початку робочого тижня після падіння лайнера акції подешевшали до 375,4 млрд доларів, а капіталізація знизилася на 26,6 млрд доларів - до 212,1 млрд доларів.

РБК-Україна писало, що Європейський союз призупинив польоти Boeing 737 MAX 8 до з'ясування причин авіакатастрофи в Ефіопії, яка відбулася 10 березня. Також рішення стосується комерційних рейсів, що виконуються третіми країнами, що вилітають, що прилітають в Європу або прямують транзитом через європейські країни.

Натомість Сполучені Штати Америки поки не мають наміру припиняти експлуатацію лайнерів Boeing 737 MAX 8.

Зазначимо, 10 березня в Ефіопії впав літак Boeing 737 MAX 8, унаслідок чого загинули 157 осіб. Німеччина, Франція і Нідерланди закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX 8. Аналогічне рішення ухвалили Велика Британія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія і Малайзія.