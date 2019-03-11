ООН уточнила кількість загиблих працівників в авіакатастрофі в Ефіопії

Фото: авіакатастрофа в Ефіопії (twitter.com/Ben24Television)

В результаті падіння пасажирського Boeing авіакомпанії неподалік від аеропорту Аддіс-Абеби загинули 22 співробітника ООН

Організація об'єднаних націй уточнила кількість загиблих працівників в катастрофі літака в Ефіопії. Про це йдеться в повідомленні виконавчого директора програми організації з розвитку населених пунктів Маймуна Мохд Шаріф, опублікованому в Twitter.

Повідомляється, що в результаті падіння пасажирського Boeing авіакомпанії Ethiopian Airlines неподалік від аеропорту Аддіс-Абеби 10 березня загинули 22 співробітника ООН. На сайті ООН йдеться про не менш ніж 21 загиблого працівника організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок аварії літака в Ефіопії авіакомпанії Ethiopian Airlines число загиблих співробітників Організації об'єднаних націй зросла до 19. В результаті аварії загинули 157 осіб на борту, включаючи молодого співробітника IOM Анн-Катрін Файгл. Раніше повідомлялося про 12 загиблих співробітників організації.

Як відомо, в Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 компанії Ethiopian Airlines, що прямував до Кенії. Аварія літака, який слідував за маршрутом Аддіс-Абеба - Найробі, відбулася 10 березня в 08:44 за місцевим часом.