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США не будуть припиняти польоти Boeing 737 MAX 8

Новини » Надзвичайні події    13.03.2019 - 05:40
США не будуть припиняти польоти Boeing 737 MAX 8
Фото: літак Boeing 737 MAX 8 (flickr.com/liamallport)

Незважаючи на катастрофу Boeing в Ефіопії, США не знайшли проблем в його роботі

Сполучені Штати Америки поки не мають наміру припиняти експлуатацію лайнерів Boeing 737 MAX 8 після авіакатастрофи в Ефіопії. Про це йдеться у заяві Федерального управління цивільної авіації США (FAA), передає РБК-Україна з посиланням на Twitter відомства.

У FAA заявили, що наразі не виявили якихось проблем у роботі цього літака.

"До цього часу ми не виявили системних проблем у функціонуванні (Boeing 737 MAX 8, - ред.) і не маємо підстав для призупинення експлуатації лайнера", - йдеться у заяві Федерального управління цивільної авіації.

В управлінні підкреслили, що інші органи цивільної авіації також не надали інформації, яка могла б виправдати призупинення експлуатації лайнера.

Водночас FAA продовжує ретельно вивчати "всю доступну інформацію" та характеристику безпеки лайнера, отриману від операторів і пілотів Boeing 737 Max.

"Якщо будуть виявлені якісь проблеми, що впливають на придатність літака до польоту, FAA вживе негайних заходів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 10 березня в авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Німеччина, Франція і Нідерланди закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX після авіакатастрофи в Ефіопії. Аналогічне рішення ухвалили Велика Британія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія і Малайзія.

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