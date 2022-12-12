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Канцлер Австрии против сокращенных процедур вступления в ЕС для Украины

Фото: федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Вена не считает возможным вступление Украины в Евросоюз по ускоренному порядку. Такого же мнения австрийские лидеры и в отношении другой европейской страны - Боснии и Герцоговины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rebublik Osterreich Parlament.

Такое заявление в понедельник, 12 декабря, сделал федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, участвуя в дебатах во время заседания Комитета по европейским делам австрийского парламента.

"С точки зрения ЕС, Босния и Герцеговина (БиГ) еще не отвечают всем критериям вступления, но необходимо использовать разные формы диалога, чтобы приблизить страну к союзу. С точки зрения Австрии, сокращенные процедуры присоединения не подходят ни Боснии, ни Украине", - приводит слова канцлера пресс-служба австрийского парламента.

12 декабря РБК-Украина сообщила, что канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о своей готовности поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить войну в Украине.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обсудил с Нехаммером его результаты личной встречи с Путиным.

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Австрия