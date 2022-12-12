Канцлер Австрії проти скорочених процедур вступу до ЄС для України

Відень не вважає можливим вступ України до Євросоюзу за прискореним порядком. Такої ж думки австрійські лідери і щодо іншої європейської країни - Боснії і Герцоговини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rebublik Osterreich Parlament .

Подібну заяву у понеділок, 12 грудня, зробив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер, коли брав участь у дебатах під час засідання Комітету з європейських справ австрійського парламенту.

"З точки зору ЄС, Боснія і Герцеговина (БіГ) ще не відповідають усім критеріям вступу, але необхідно використовувати різні форми діалогу, щоб наблизити країну до союзу. З точки зору Австрії, скорочені процедури приєднання не підходять ні Боснії, ні Україні", - наводить слова канцлера пресслужба австрійського парламенту.