Посредническая роль. Канцлер Австрии заявил о готовности контактировать с Путным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что готов поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ORF2 .

Канцлер напомнил, что после начала вторжения России общался с Путиным дважды.

В апреле он приехал в Москву и стал первым лидером страны Евросоюза, посетившим Россию с начала войны. Тогда Путин впервые лично общался с австрийским канцлером - они не встречались и не говорили по телефону с момента его вступления в должность.

Второй раз Нехаммер и Путин общались по телефону в конце мая. Они обсуждали обмен пленными, экспорт через украинские порты и гуманитарную ситуацию.

"Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС, и именно по этой причине мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах", - сказал канцлер.

Канцлер неоднократно подчеркивал, что австрийская сторона сохраняет нейтралитет в вопросах, связанных с войной. Однако у Вены есть четкая позиция по некоторым из них, говорил политик.

"Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", - отмечал Нехаммер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обсудил с Нехаммером его результаты личной встречи с Путиным.

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