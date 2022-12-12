Канцлер Австрии против сокращенных процедур вступления в ЕС для Украины

Вена не считает возможным вступление Украины в Евросоюз по ускоренному порядку. Такого же мнения австрийские лидеры и в отношении другой европейской страны - Боснии и Герцоговины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rebublik Osterreich Parlament.

Такое заявление в понедельник, 12 декабря, сделал федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, участвуя в дебатах во время заседания Комитета по европейским делам австрийского парламента. "С точки зрения ЕС, Босния и Герцеговина (БиГ) еще не отвечают всем критериям вступления, но необходимо использовать разные формы диалога, чтобы приблизить страну к союзу. С точки зрения Австрии, сокращенные процедуры присоединения не подходят ни Боснии, ни Украине", - приводит слова канцлера пресс-служба австрийского парламента.