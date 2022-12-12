Канцлер Австрії проти скорочених процедур вступу до ЄС для України
Відень не вважає можливим вступ України до Євросоюзу за прискореним порядком. Такої ж думки австрійські лідери і щодо іншої європейської країни - Боснії і Герцоговини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rebublik Osterreich Parlament.
Подібну заяву у понеділок, 12 грудня, зробив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер, коли брав участь у дебатах під час засідання Комітету з європейських справ австрійського парламенту.
"З точки зору ЄС, Боснія і Герцеговина (БіГ) ще не відповідають усім критеріям вступу, але необхідно використовувати різні форми діалогу, щоб наблизити країну до союзу. З точки зору Австрії, скорочені процедури приєднання не підходять ні Боснії, ні Україні", - наводить слова канцлера пресслужба австрійського парламенту.
Сьогодні, 12 грудня, РБК-Україна повідомило, що канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про свою готовність підтримувати контакт із президентом Росії Володимиром Путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський обговорив із Нехаммером його результати особистої зустрічі з Путіним.
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