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Канцлер Австрії проти скорочених процедур вступу до ЄС для України

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Австрія, Понеділок 12 грудня 2022 21:16
Канцлер Австрії проти скорочених процедур вступу до ЄС для України Фото: федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Відень не вважає можливим вступ України до Євросоюзу за прискореним порядком. Такої ж думки австрійські лідери і щодо іншої європейської країни - Боснії і Герцоговини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rebublik Osterreich Parlament.

Подібну заяву у понеділок, 12 грудня, зробив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер, коли брав участь у дебатах під час засідання Комітету з європейських справ австрійського парламенту.

"З точки зору ЄС, Боснія і Герцеговина (БіГ) ще не відповідають усім критеріям вступу, але необхідно використовувати різні форми діалогу, щоб наблизити країну до союзу. З точки зору Австрії, скорочені процедури приєднання не підходять ні Боснії, ні Україні", - наводить слова канцлера пресслужба австрійського парламенту.

Сьогодні, 12 грудня, РБК-Україна повідомило, що канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про свою готовність підтримувати контакт із президентом Росії Володимиром Путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський обговорив із Нехаммером його результати особистої зустрічі з Путіним.

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