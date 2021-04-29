ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сенатори США підтримують переговори Путіна і Байдена, але проти перезавантаження відносин

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 29 квітня 2021 08:56
Сенатори США підтримують переговори Путіна і Байдена, але проти перезавантаження відносин Фото: президент РФ Володимир Путін і президент США Джо Байден (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Анастасія Рокитна

Сенатори від обох американських партій схвалюють ідею саміту між президентами США і РФ Джо Байденом і Володимиром Путіним. Однак, виступають проти перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою.

Про це повідомляє портал Axios.

Сенатор-республіканець Марк Рубіо вважає, що зустріч повинна відбутися, хоч і є сумніви щодо Путіна.

Республіканець Річард Берр сказав, що не бачить "ніяких мінусів у проведенні такої зустрічі", а демократ Бен Кардін назвав саміт "хорошою ідеєю", якщо до порядку будуть включені Україна і кібератаки.

Демократ Кріс Мерфі зазначив, що Байден "знає, коли настане відповідний час, щоб сісти за стіл переговорів".

Республіканець Джим Ріш вважає, що Байден не повинен довіряти обіцянкам Росії, а до саміту необхідно ввести санкції проти "Північного потоку 2". Його точку зору поділяє республіканець Тед Круз.

З аналогічних позицій, пише портал, виступив Джош Хоулі, який сказав, що Байден повинен підштовхнути європейських союзників "робити більше для забезпечення своєї власної безпеки, особливо щодо Росії".

Нагадаємо, у Державному департаменті США поки не знають, чи прийняла Росія пропозицію про зустріч Байдена і Путіна.

Водночас в Кремлі заявляли, що Байден і Путін зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Володимир Путін Джозеф Байден
NEWS
Ріст випадків: в Україні 11 627 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 11 627 нових заражень коронавірусом
DAILY
Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу"