"Поддержка была бешеной". Радченко прокомментировал поражение от Лерены в бою за чемпионство

Украинский боксер Сергей Радченко потерпел досрочное поражение в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC в бриджервейте против южноафриканца Кевина Лерены.

В эксклюзивном комментарии для РБК-Украина Сергей Радченко рассказал об эмоциях от боя за чемпионство.

Что сказал Радченко

Для Сергея Радченко этот бой был самым серьезным испытанием в профессиональной карьере. Украинец впервые боролся за титул чемпиона мира, но считался аутсайдером.

С первых минут поединка соперники действовали осторожно, изучая друг друга. Радченко пытался контролировать дистанцию и работать вторым номером, делая ставку на контратаки. Однако уже во втором раунде Лерена начал активно давить, демонстрируя скорость и силу ударов и сумел дважды отправить Сергея в нокдаун. Уже в третьем раунде южноафриканец нокаутировал украинца, а угол Радченко выбросил белое полотенце.

После боя Сергей Радченко поблагодарил своих поклонников за поддержку, несмотря на разочарование от поражения:

"Хочу поблагодарить всех болельщиков. Поддержка просто сумасшедшая. А еще больше приятно то, что несмотря на поражение, поддержки еще больше.

Конечно сейчас настроение не очень. Для нас неожиданно, что бой завершился именно так. Надеялись на победу, но получилось совсем иначе. Сейчас радует только то, что все хорошо и мы с командой отправляемся домой, в родную Украину", - сказал Сергей в комментарии РБК-Украина.

Этот бой стал важным этапом в карьере украинца, и, несмотря на поражение, Радченко не теряет боевого духа. Его команда уже планирует возвращение на ринг после отдыха и переосмысления ошибок.