ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кандидатка на посаду спікера Мінфіну США має зв'язку з Пінчуком, - VOA

Новини » Політика    30.04.2019 - 21:20
Кандидатка на посаду спікера Мінфіну США має зв'язку з Пінчуком, - VOA
Фото: Моніка Краулі (з відкритих джерел)

Увагу преси і громадськості привернули зв'язку майбутньої спікера з Україною

Міністерство фінансів планує призначити журналістку Fox News Моніку Краулі на посаду спікера Мінфіну США, яка працює на українського олігарха Віктора Пінчука. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Голос Америки".

Про ймовірне призначення Краулі на посаду спікера американського Мінфіну написало видання The New York Times, посилаючись на інформовані джерела.

Видання "Голос Америки" пише, що увага преси і громадськості привернули зв'язку майбутньої спікера з Україною, зокрема з одіозним олігархом Віктором Пінчуком, що може створити негативний контекст для призначення.

Неурядова організація США "Громадяни за етику", яка відстежує гроші в політиці, звертає увагу на наступні три пункти:

"1. Моніка Краулі лобіювала інтереси українського мільярдера, діяльність якого розслідує Мюллер.

2. Краулі може отримати одну з провідних посад Міністерства фінансів США.

3. Міністерство фінансів США відповідає за введення санкцій проти Росії і українців".

Як повідомляється, в 2017 році Краулі зареєструвалася в якості лобіста на користь Віктора Пінчука. Пінчук, який робив значні виплати американцям, включаючи Дональда Трампа за речі, привернув увагу спецпрокурора США Роберта Мюллера, пише журналіст Ден Фрідмен.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готується призначити свого зятя і старшого радника Джареда Кушнера главою апарату Білого дому.

У США подав у відставку заступник генпрокурора Розенштейн США почали кримінальне розслідування проти Ford
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Сполучені Штати АмерикиВіктор Пінчук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся