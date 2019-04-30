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Кандидатка на должность спикера Минфина США имеет связи с Пинчуком, - VOA

Новости » Политика    30.04.2019 - 21:20
Кандидатка на должность спикера Минфина США имеет связи с Пинчуком, - VOA
Фото: Моника Краули (из открытых источников)

Внимание прессы и общественности привлекли связи будущей спикера с Украиной

Министерство финансов планирует назначить журналистку Fox News Монику Краули на должность спикера Минфина США, которая работает на украинского олигарха Виктора Пинчука. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Голос Америки".

О вероятном назначении Краули на должность спикера американского Минфина написало издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники.

Издание "Голос Америки" пишет, что внимание прессы и общественности привлекли связи будущей спикера с Украиной, в частности с одиозным олигархом Виктором Пинчуком, что может создать негативный контекст для назначения.

Неправительственная организация США "Граждане за этику", которая отслеживает деньги в политике, обращает внимание на следующие три пункта:

"1. Моника Краули лоббировала интересы украинского миллиардера, деятельность которого расследует Мюллер.

2. Краули может получить одну из ведущих должностей Министерства финансов США.

3. Министерство финансов США отвечает за введение санкций против России и украинцев".

Как сообщается, в 2017 году Краули зарегистрировалась в качестве лоббиста в пользу Виктора Пинчука. Пинчук, который делал значительные выплаты американцам, включая Дональда Трампа за речи, привлек внимание спецпрокурора США Роберта Мюллера, пишет журналист Дэн Фридмен.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовится назначить своего зятя и старшего советника Джареда Кушнера главой аппарата Белого дома.

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