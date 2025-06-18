Назначение главы БЭБ: появились новые детали скандала вокруг кандидата Скомарова

Отец кандидата в главы БЭБ Александра Скомарова получил паспорт РФ, чтобы продать дом и автомобиль в ОРДЛО по российскому законодательству. А сам детектив связан с пророссийскими политиками-фигурантами дел НАБУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расследование, опубликованное " Информатор ".

"Претендент на кресло главы БЭБ Александр Скомаров, который работает руководителем подразделения детективов НАБУ, подтвердил, что отец имеет российский паспорт, но якобы получил его для возможности выезда из оккупированной территории Луганской области", - отмечает издание.

Однако по сообщениям СМИ и информации источников, паспорт отец Скомарова получил только в январе 2024 года и вероятно для того, чтобы продать дом и автомобиль уже по российскому законодательству.

Документы, полученные журналистами, свидетельствуют о процедуре подтверждения права собственности на автомобиль Hyundai в следующем месяце после получения паспорта РФ - в феврале 2024 года, а затем его продажа уже по российским законам.

"Вероятно такая же процедура происходила и с домом, который указан в декларации Александра Скомарова как совместная собственность с родителями", - отмечают авторы расследования

При этом после возвращения в Украину, как утверждает источник журналистов, отец Скомарова якобы вновь выезжал за границу 25 декабря 2024 года и мог возвращаться в Новоайдар Луганской области, что как раз невозможно без российского паспорта.

"Окончательно Скомаров-старший приехал в Киев только недавно, пересекая государственную границу 21 марта, уже в активную фазу конкурса на директора БЭБ, чтобы дальше не компрометировать сына. Зато мать Скомарова выехала из оккупированного города в 2023 году и никакой паспорт рф ей для этого нужен не был", - отмечается в материале.

Журналисты отметили, что остаются без ответа и вопросы о связях Скомарова с пророссийскими политиками и подозреваемыми лицами, дела по которым расследует НАБУ. По их данным, в начале 2022 года жена Скомарова, Ольга, пересекала границу на авто Range Rover, который принадлежит Марине Христенко, а за рулем был Андрей Гайла.

"Водитель с фамилией Гайла - это доверенное лицо депутата Закарпатского областного совета 4-8 созывов от партии "Венгров Украины" - Чабы Пейтера, который с 2021 года является подозреваемым по делу НАБУ о недостоверном декларировании и с 23 года находился в розыске. Через своего водителя Андрея Гайлу, которого он давал семье НАБУшника Скомарова, Пейтер владеет четвертью компании "Берег Империал Табак", в которой еще одним из соучредителей является гражданин РФ Булгаков Владимир Михайлович", - пишут журналисты.

По данным СМИ, владелица Range Rover, который стоит 200 тысяч долларов - жена депутата Верховной Рады от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Федора Христенко. В декларации нардепа указано, что семья владеет в Москве квартирой на 176 кв. м и тремя паркоместами.