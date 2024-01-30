Кандидаты в президенты Финляндии поспорили из-за ответа на звонок от Путина

В Финляндии между экс-премьером Александром Стуббом и бывшим министром иностранных дел Пеккой Хаависто, претендующим на пост президента, состоялась дискуссия. Ее причиной послужил вопрос о том, отвечать ли на звонок диктатора Кремля Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Финские политики Стубб и Хаависто имеют разные взгляды по поводу ответа на вероятный звонок Путина с приветствием относительно избрании.
В частности, Стубб подчеркнул, что если бы Путин позвонил поздравлениям, телефон звонил бы очень долго.
"Я бы не отвечал. Путин использовал бы это как некую пропаганду. Сейчас у нас нет никаких отношений с Россией", - сказал кандидат.
В отличие от своего соперника Хаависто отметил, что поднял бы трубку.
"Когда звонит глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал телефон уборщице в Президентском дворце. Я бы ответил и принял поздравления. У меня не было бы предметной политической дискуссии без координации", - заметил оппонент Стубба.
Напомним, что в Финляндии 28 января завершился первый тур выборов. Избирательная комиссия проработала 100% бюллетеней.
Следует отметить, что летом 2023 года в Финляндии сформировали новое правительство. В результате переизбрания правительства были избраны новый премьер и еще семь министров.
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