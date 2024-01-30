Кандидати у президенти Фінляндії посперечались через відповідь на дзвінок від Путіна

Фінські політики Стубб і Хаавісто мають різні погляди з приводу відповіді на ймовірний дзвінок Путіна з привітанням щодо обрання.

Зокрема, Стубб наголосив, що якби Путін зателефонував би з привітаннями, телефон дзвонив би дуже довго.

"Я б не відповідав. Путін використав би це як якусь пропаганду. Наразі ми не маємо жодних відносин з Росією", - сказав кандидат.

На відміну від свого суперника Хаавісто зазначив, що підняв би слухавку.

"Коли телефонує глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці в Президентському палаці. Я б відповів і прийняв привітання. У мене б не було предметної політичної дискусії без координації", - зауважив опонент Стубба.