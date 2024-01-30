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Кандидати у президенти Фінляндії посперечались через відповідь на дзвінок від Путіна

Фото: кандидати у президенти Фінляндії посперечались чи відповідатимуть на дзвінок Путіна (pixabay.com)
Автор: Ярослава Борзова

У Фінляндії між експрем’єром Александром Стуббом та колишнім міністром закордонних справ Пеккою Хаавісто, які претендують на посаду президента, відбулась дискусія. Її причиною послугувало питання щодо того, чи відповідати на дзвінок диктатора Кремля Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Фінські політики Стубб і Хаавісто мають різні погляди з приводу відповіді на ймовірний дзвінок Путіна з привітанням щодо обрання.

Зокрема, Стубб наголосив, що якби Путін зателефонував би з привітаннями, телефон дзвонив би дуже довго.

"Я б не відповідав. Путін використав би це як якусь пропаганду. Наразі ми не маємо жодних відносин з Росією", - сказав кандидат.

На відміну від свого суперника Хаавісто зазначив, що підняв би слухавку.

"Коли телефонує глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці в Президентському палаці. Я б відповів і прийняв привітання. У мене б не було предметної політичної дискусії без координації", - зауважив опонент Стубба.

Вибори у Фінляндії

Нагадаємо, що у Фінляндії 28 січня завершився перший тур виборів. Виборча комісія опрацювала 100% бюлетенів.

Варто зауважити, що влітку 2023 року у Фінляндії сформували новий уряд. В результаті переобрання уряду було обрано нового прем'єра та ще сім міністрів.

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Финляндия