Кандидатам в президенты США предложили посетить Украину, - ОП

"Мы постоянно держим контакт с обеими партиями Конгресса. И этот контакт продолжается в течение всего времени. Более того, мы пригласили всех кандидатов в Украину, чтобы их позиция по отношению к Украине была сформирована после того, как они все своими глазами увидят", - заявил Ермак.

Он напомнил, что в Украину уже приезжали бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи и бывший вице-президент США Майк Пенс, которые будут участвовать в президентских выборах США.

По мнению руководителя ОП, поддержка Украины является абсолютным приоритетом США, поскольку американцы поддерживают украинцев, а само общество формирует позицию того или иного политика.

Президентские выборы в США

Стоит заметить, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

До начала голосования республиканцы и демократы должны будут определить по одному кандидату, который будет представлять их на выборах.

Фаворитом среди Республиканской партии сейчас является Дональд Трамп, а среди Демократической - Джо Байден.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что предстоящие выборы президента США повлияют на помощь нашей стране.