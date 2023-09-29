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Кандидатам в президенты США предложили посетить Украину, - ОП

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Украинские власти предложили кандидатам в президенты США посетить нашу страну. Это помогло бы им сформировать позицию насчет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака на встрече с журналистами.

"Мы постоянно держим контакт с обеими партиями Конгресса. И этот контакт продолжается в течение всего времени. Более того, мы пригласили всех кандидатов в Украину, чтобы их позиция по отношению к Украине была сформирована после того, как они все своими глазами увидят", - заявил Ермак. 

Он напомнил, что в Украину уже приезжали бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи и бывший вице-президент США Майк Пенс, которые будут участвовать в президентских выборах США. 

По мнению руководителя ОП,  поддержка Украины является абсолютным приоритетом США, поскольку американцы поддерживают украинцев, а само общество формирует позицию того или иного политика. 

Президентские выборы в США

Стоит заметить, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. 

До начала голосования республиканцы и демократы должны будут определить по одному кандидату, который будет представлять их на выборах. 

Фаворитом среди Республиканской партии сейчас является Дональд Трамп, а среди Демократической - Джо Байден. 

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что предстоящие выборы президента США повлияют на помощь нашей стране

 

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