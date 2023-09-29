Кандидатам у президенти США запропонували відвідати Україну, - ОП

"Ми постійно тримаємо контакт з обома партіями Конгресу. І цей контакт триває протягом усього часу. Більше того, ми запросили всіх кандидатів в Україну, щоб їхня позиція щодо України була сформована після того, як вони все на власні очі побачать", - заявив Єрмак.

Він нагадав, що в Україну вже приїжджали колишній губернатор американського штату Нью-Джерсі Кріс Крісті та колишній віце-президент США Майк Пенс, які братимуть участь у президентських виборах США.

На думку керівника ОП, підтримка України є абсолютним пріоритетом США, оскільки американці підтримують українців, а суспільство формує позицію того чи іншого політика.

Президентські вибори у США

Варто зауважити, що президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

До початку голосування республіканці та демократи мають визначити по одному кандидату, який представлятиме їх на виборах.

Фаворитом серед Республіканської партії зараз є Дональд Трамп, а серед Демократичної - Джо Байден.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що майбутні вибори президента США вплинуть на допомогу нашій країні.