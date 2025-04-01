Кандидат Трампа на высшую военную должность поддержал поставки оружия Украине

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин продолжит войну против Украины в 2025 году, "несмотря на большие потери в результате продолжающихся операций". Глава Кремля считает конфликт "выгодным для себя".

"Путин остается приверженным достижению своих целей в Украине, включая обеспечение территориальных приобретений и принуждение Украины к нейтралитету", - добавил он.

Также Кейн подчеркнул, что поддерживает идею передачи Украине военной помощи, но США "должны сосредоточиться на тех уникальных возможностях, которые могут предоставить только США, в то время как Европа увеличит свою долю поддержки".

Стоит заметить, что администрация президента США Дональда Трампа не принимала решений о передаче Украине военной помощи. Пока что украинские защитники получают помощь, которая была одобрена еще администрацией Джо Байдена.