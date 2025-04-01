Кандидат Трампа на найвищу військову посаду підтримав постачання зброї Україні

На його думку, російський диктатор Володимир Путін продовжить війну проти України у 2025 році, "незважаючи на великі втрати внаслідок триваючих операцій". Глава Кремля вважає конфлікт "вигідним для себе".

"Путін залишається прихильним досягненню своїх цілей в Україні, включно із забезпеченням територіальних придбань і примусом України до нейтралітету", - додав він.

Також Кейн наголосив, що підтримує ідею передання Україні військової допомоги, але США "повинні зосередитися на тих унікальних можливостях, які можуть надати тільки США, у той час як Європа збільшить свою частку підтримки".

Варто зауважити, що адміністрація президента США Дональда Трампа не ухвалювала рішень про передачу Україні військової допомоги. Поки що українські захисники отримують допомогу, яка була схвалена ще адміністрацією Джо Байдена.