Кандидат в президенты от "Оппоблока" будет выдвинут в январе, - Новинский

Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

"Оппозиционный блок" проведет два съезда

Партия "Оппозиционный блок" на съезде 15 декабря обсудит ситуацию, которая сложилась в связи с исключением из парламентской фракции народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, а кандидата в президенты от партии выберут на втором съезде, который запланирован на январь. Об этом заявил глава фракции Вадим Новинский на собрании партии, сообщает РБК-Украина.

В частности, Новинский рассказал, что будут обсуждать на двух этапах партийного сьезда в декабре и январе.

"Там (на первом сьезде, - ред.) мы обсудим ситуацию, которая сложилась в нашей партии, примем соответствующие решения, а на следующем этапе съезда в январе будет выдвинут кандидат для участия в выборах президента Украины", – отметил Новинский.

По его словам, во всех регионах будут сформированы предвыборные штабы. "Оппозиционный блок" рассчитывает, что их кандидат как минимум выйдет во второй тур, добавил он.

"Затем, после выборов президента, мы будем участвовать в парламентских выборах, и мы займем первое место среди всех политических партий, у нас есть для этого все – человеческие ресурсы, поддержка бизнеса, поддержка наших избирателей, у нас есть мощная команда. В 2020 году будут выборы в местные органы самоуправления, где мы тоже будем участвовать. Так все мы сможем избрать ту власть, которая сможет изменить нашу страну к лучшему", – считает нардеп.

Реальной оппозицией в Украине Новинский считает только свою политическую силу. Он заявил, что "Оппозиционный блок" всегда являлся и будет являться "единственной реальной идеологической и экономической твердой оппозицией нынешней власти во главе с президентом".

"Только мы отстаиваем интересы наших избирателей по всем идеологическим и гуманитарным вопросам. И голосуем против всех этих националистических новаций президента и коалиции", – заявил глава фракции.