Выборы в Румынии: эксперт раскрыл, кто из кандидатов представляет угрозу для Украины
Результаты президентских выборов в Румынии могут повлиять и на ситуацию в Украине.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил историк и дипломат Роман Бессмертный.
Эксперт высказал свое мнение о политической ситуации в Румынии, в частности вспоминая недавнее интервью бывшего президента Траяна Бэсеску. Он отметил, что Бэсеску, проголосовав из дома, прокомментировал: "Ну это же надо быть такими идиотами?", имея в виду правительственную коалицию, которая противостоит лидеру ультраправой румынской партии "Альянс за Союз румын" Джордже Симиону.
Эксперт подчеркнул, что Бэсеску считает, что в финал выборов выйдут либеральный мэр Бухареста Никушор Дан и Симион, и прогнозирует, что президентом станет Дан, мэр Бухареста.
Эксперт также подчеркнул, что Дан, несмотря на конфликты с руководством своей партии "Союз спасения Румынии", остается популярной фигурой в стране.
"Он математик, который очень хорошо умеет все считать", - сказал Бессмертный, добавляя, что, хотя результаты его работы подвергаются сомнению, повторное избрание на должность мэра Бухареста свидетельствует о его политической силе.
Он отметил, что в Украине надеются на смену президента, которая могла бы привести к увеличению помощи. Бессмертный также предупредил об угрозе, которую представляет Симион.
"Потому что Симион - это не просто такой, как его зовут, "румынский Трамп". Это еще и бесконечный повторитель месседжей, которые производит Кремль. А в сочетании с Джорджеску, которому он обещает должность, то это вообще такая, знаете, смесь, которая может взрываться. Взрываться опасно и для Европы, и в том числе для Украины", - отметил эксперт.
В завершение эксперт призвал сосредоточиться на Дани как на оптимальном кандидате во втором туре выборов, которые состоятся 18 мая, подчеркивая, что его независимость от партийной политики может стать преимуществом в нынешней ситуации.
Выборы президента Румынии 2025 года
В воскресенье, 4 мая, в Румынии состоялись выборы президента, поскольку Конституционный суд отменил результаты голосования, проведенного в ноябре 2024-го.
Это произошло после того, как были обнародованы рассекреченные документы, в которых отмечалось, что предвыборная кампания Джорджеску является результатом внешнего воздействия.
На этот раз на выборах президента лучший результат получает ультраправый кандидат Джордже Симион. Второе место занимает экс-мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который также проходит во второй тур.
Подробнее о президентских выборах в Румынии и что известно о кандидатах - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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