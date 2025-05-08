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Кандидат в президенти Румунії вимагає компенсацію за передану Україні систему Patriot

Румунія, Четвер 08 травня 2025 22:37
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Кандидат в президенти Румунії вимагає компенсацію за передану Україні систему Patriot Фото: переможець першого туру виборів президента Румунії Джордже Сіміон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Переможець першого туру виборів президента Румунії Джордже Сіміон вже заговорив про очікування компенсації за передану Україні систему Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сіміона.

Сіміон заявив, що Бухарест більше "не дасть жодного цента іншій країні". Він уникнув від однозначної відповіді, чи буде Румунія голосувати за нові пакети підтримки Україні, але наголосив, що його позиція - нейтралітет і узгодження з політикою американського президента Дональда Трампа.

"Україна потребує нас, а не навпаки. Ми хочемо компенсації за участь Румунії у військових діях. Ми не знаємо, що ця компенсація буде означати, чи буде вона відображена в контрактах, зерні або інших питаннях. Але за систему Patriot, подаровану Клаусом Йоханнісом (колишній президент Румунії, ред.), та інші витрати, які румуни зробили з власної кишені, ми повинні отримати взаємну вигоду", - додав він.

Вибори у Румунії

Нагадаємо, що у Румунії на виборах президента найкращий результат отримав ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Друге місце посідав колишній мер Бухаресту Нікушор-Даніель Дан, який також пройшов до другого туру.

Наразі жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів на виборах, тому має відбутися другий тур.

Як зазначив історик і дипломат Роман Безсмертний у коментарі РБК-Україна, результати президентських виборів у Румунії можуть вплинути й на ситуацію в Україні.

Сіміон проти військової допомоги Україні

Зауважимо, що раніше кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон виступав проти військової допомоги Україні.

В окремому матеріалі РБК-Україна писало, як сам Сіміон пояснив, чому він проти допомоги Україні.

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