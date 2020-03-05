Кандидат на пост глави Мінекономіки не виходить на зв'язок

Кандидат на пост глави Мінекономіки Роман Жуковський не виходить на зв'язок, він виїхав до США. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Муки вибору: як "Слуга народу" призначила уряд Дениса Шмигаля".

РБК-Україна кілька співрозмовників у "Слуги народу" повідомили, що Жуковський зник.

"Він виїхав до США, начебто в Вашингтон. І зараз просто не виходить на зв'язок", - пояснив один з депутатів у монобільшості.

Нагадаємо, Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Мілованов відмовилися від запропонованих їм посад в його уряді. Мілованову пропонували очолити Мінагрополітики.

РБК-Україна писало, що новий Кабінет міністрів України, очолюваний прем'єром Денисом Шмигалем, в середу, 4 березня 2020 року, приніс присягу на позачерговому засіданні Верховної ради.

Також парламент призначив нових міністра закордонних справ і міністра оборони.

Як відомо, вчора парламент призначив Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України.

Зазначимо, Верховна рада офіційно звільнила Кабінет міністрів Олексія Гончарука під час позачергового засідання парламенту.