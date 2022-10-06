Кандидат на должность главы Нацбанка принял участие в заседании фракции "Слуги народа"

На заседании фракции "Слуга народа" был представлен кандидат на должность главы Национального банка Украины. Им стал бывший глава Сбербанка Андрей Пышный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлию Палийчук .

Пышный принял участие в заседании "Слуги народа". В ходе заседания он представил свое видение работы в должности главы Нацбанка по обеспечению курсовой и финансовой стабильности, сотрудничеству с международными финансовыми институтами, а также созданию необходимых условий для восстановления экономики Украины.

Отметим, что сегодня президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на назначение Пышного главой Нацбанка. Это произошло после того, как Рада поддержала отставку Кирилла Шевченко с должности главы НБУ.

4 октября Шевченко сообщил, что покидает пост главы НБУ . Он объяснил свое решение проблемами со здоровьем.

При этом позже стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении Шевченко по делу о растрате путем злоупотребления своим служебным положением средств возглавляемого им Укргазбанка с 2015 года.

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