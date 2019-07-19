ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кандидат у нардепи Прокопів судиться з телеканалом

Новини » Вибори 2019    19.07.2019 - 12:14
Кандидат у нардепи Прокопів судиться з телеканалом
Фото: Володимир Прокопів (facebook.com/volodymyr.v.prokopiv)

Прокопів запевнив, що поширена каналом інформація не відповідає дійсності

Кандидат в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №211 Володимир Прокопів буде судитися з телеканалом "1+1" за розповсюдження недостовірної інформації. Про це він повідомив на своєму Facebook.

Згідно з позовом Прокопіва, неправдиві відомості про нього були оприлюднені 15 липня 2019. У телеефірі його звинуватили у підкупі виборців і використанні нечесних виборчих технологій. Відповідний судовий позов у розмірі 5 млн гривень вже зареєстрований.

Прокопів запевнив, що поширена каналом інформація не відповідає дійсності. На його думку, відео може бути "сфабрикованим" для так званого "чорного піару".

Він зазначив, що такими діями телепроект завдав шкоди його діловій репутації, честі та гідності. Саме тому Прокопів захищатиме своє ім'я в суді.

"Неприпустимо для досягнення своїх цілей ображати десятки людей і впливати на результати виборів, використовуючи брудні маніпуляції. Треба виходити до людей, розповідати, що ти зробив і що плануєш. А не ховатися за партійним брендом", - зазначив Прокопів.

 

Є відома «теорія розбитих вікон». Відповідно до неї, якщо хтось розбив скло в будинку і ніхто не вставивши нове, то...

Опубліковано Володимир Прокопів Четвер, 18 липня 2019 р.

Також ініціативна група громадян, чиї персональні дані були опубліковані, подали колективний позов про захист честі і гідності. Крім того, написали заяву в Національну поліцію про злочин проти рівноправності в залежності від їх політичних переконань.

Позов і заява подані на одного з кандидатів в народні депутати від Голосіївського району, який оприлюднив персональні дані сотень людей і звинуватив їх у підкупі.

ЦВК оголосила попередження ресторатору Тищенку Суд заарештував третього підозрюваного у справі про вбивство дитини
Новини України Порошенко Зеленський Володимир Прокопіввыборы в РадуСуд
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся