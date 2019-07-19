Кандидат у нардепи Прокопів судиться з телеканалом

Фото: Володимир Прокопів (facebook.com/volodymyr.v.prokopiv)

Прокопів запевнив, що поширена каналом інформація не відповідає дійсності

Кандидат в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №211 Володимир Прокопів буде судитися з телеканалом "1+1" за розповсюдження недостовірної інформації. Про це він повідомив на своєму Facebook.

Згідно з позовом Прокопіва, неправдиві відомості про нього були оприлюднені 15 липня 2019. У телеефірі його звинуватили у підкупі виборців і використанні нечесних виборчих технологій. Відповідний судовий позов у розмірі 5 млн гривень вже зареєстрований.

Прокопів запевнив, що поширена каналом інформація не відповідає дійсності. На його думку, відео може бути "сфабрикованим" для так званого "чорного піару".

Він зазначив, що такими діями телепроект завдав шкоди його діловій репутації, честі та гідності. Саме тому Прокопів захищатиме своє ім'я в суді.

"Неприпустимо для досягнення своїх цілей ображати десятки людей і впливати на результати виборів, використовуючи брудні маніпуляції. Треба виходити до людей, розповідати, що ти зробив і що плануєш. А не ховатися за партійним брендом", - зазначив Прокопів.

Є відома «теорія розбитих вікон». Відповідно до неї, якщо хтось розбив скло в будинку і ніхто не вставивши нове, то... Опубліковано Володимир Прокопів Четвер, 18 липня 2019 р.

Також ініціативна група громадян, чиї персональні дані були опубліковані, подали колективний позов про захист честі і гідності. Крім того, написали заяву в Національну поліцію про злочин проти рівноправності в залежності від їх політичних переконань.

Позов і заява подані на одного з кандидатів в народні депутати від Голосіївського району, який оприлюднив персональні дані сотень людей і звинуватив їх у підкупі.