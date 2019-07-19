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Кандидат в нардепы Прокопив судится с телеканалом

Новости » Выборы 2019    19.07.2019 - 12:14
Кандидат в нардепы Прокопив судится с телеканалом
Фото: Владимир Прокопив (facebook.com/volodymyr.v.prokopiv)

Прокопив заверил, что распространенная каналом информация не соответствует действительности

Кандидат в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №211 Владимир Прокопив будет судиться с телеканалом "1+1" из-за распространения недостоверной информации. Об этом он сообщил на своем Facebook.

Согласно иску Прокопива, ложные сведения о нем были обнародованы 15 июля 2019. В телеэфире его обвинили в подкупе избирателей и использовании нечестных избирательных технологий. Соответствующий судебный иск в размере 5 млн гривен уже зарегистрирован.

Прокопив заверил, что распространенная каналом информация не соответствует действительности. По его мнению, видео может быть "сфабрикованным" для так называемого "черного пиара".

Он отметил, что такими действиями телепроект нанес ущерб его деловой репутации, чести и достоинству. Именно поэтому Прокопив будет защищать свое имя в суде.

"Недопустимо для достижения своих целей оскорблять десятки людей и влиять на результаты выборов, используя грязные манипуляции. Надо выходить к людям, рассказывать, что ты сделал и что планируешь. А не прятаться за партийным брендом", - отметил Прокопив.

 

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Опубліковано Володимир Прокопів Четвер, 18 липня 2019 р.

Также инициативная группа граждан, чьи персональные данные были опубликованы, подали коллективный иск о защите чести и достоинства. Кроме того, написали заявление в Национальную полицию о преступлении против равноправия в зависимости от их политических убеждений.

Иск и заявление подано на одного из кандидатов в народные депутаты от Голосеевского района, который обнародовал персональные данные сотен людей и обвинил их в подкупе.

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