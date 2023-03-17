Кандидат на главу "Оператора ГТС" и не только. Кабмин поддержал ряд кадровых перестановок

Кабмин рассмотрел ряд кадровых вопросов на заседании сегодня, 17 марта. В частности, была поддержана кандидатура на должность директора "Оператора ГТС".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.