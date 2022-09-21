Стало известно, кто занял должность главы "Оператора ГТС"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Опендатабот .

По данным реестра, новый руководитель был назначен в среду, 21 сентября.

Что известно о новом гендиректоре

Павел Станчак - выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG, которая является аналогом "Укргазэнергосервиса". Он работал на руководящих должностях в разных подразделениях.

В 2017 году Наблюдательный совет "Нафтогаз Украины" согласовал кандидатуру Станчака на должность главы "Укртрансгаз", где он проработал год.