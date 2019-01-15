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Кандидат в генпрокурори США підтримав розслідування Мюллера

Новини » Політика    15.01.2019 - 19:31
Кандидат в генпрокурори США підтримав розслідування Мюллера
Фото: Вільям Бар (twitter.com truthout)

В юридичному комітеті Сенату почалися слухання, присвячені кандидатурі Вільяма Барра

Вільям Барр, який претендує на посаду генерального прокурора, виступаючи перед сенаторами заявив, що необхідно довести до кінця розслідування про російському втручання в президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись трансляцію виступу.

Як відомо, в юридичному комітеті Сенату почалися слухання, присвячені кандидатурі Вільяма Барра. Сенатор від демократів Дайенн Файнстайн у вступному слові зазначила, що завдання Сенату обрати главу Мін'юсту, який забезпечить незалежність цього інституту.

Під час слухання Барр заявив про необхідність довести до кінця розслідування про російське втручання в президентські вибори 2016 року, яке веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

"Я вважаю, що в інтересах усіх - президента, Конгресу і передусім американського народу, щоб це питання було вирішене за рахунок надання спеціальному прокурору можливості довести свою роботу до кінця", - сказав він.

Після того як Барр закінчив свою промову, його запитав про Мюллера глава юридичного комітету, сенатор-республіканець Ліндсі Грем. На питання Грема, чи довіряє Барр спецпрокурору, останній відповів ствердно. За словами Барра, він вважає, що Мюллер не бере участь у полюванні на відьом.

Нагадаємо, адвокати президента США Дональда Трампа відхилили прохання спецпрокурора Роберта Мюллера щодо особистої зустрічі з Трампом у справі російського втручання у вибори президента США в 2016 році.

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