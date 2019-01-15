Кандидат в генпрокуроры США поддержал расследование Мюллера

Фото: Уильям Барр (twitter.com truthout)

В юридическом комитете Сената начались слушания, посвященные кандидатуре Уильяма Барра

Уильям Барр, который претендует на пост генерального прокурора, выступая перед сенаторами заявил, что необходимо довести до конца расследование о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь трансляцию выступления.

Как известно, в юридическом комитете Сената начались слушания, посвященные кандидатуре Уильяма Барра. Сенатор от демократов Дайэнн Файнстайн во вступительном слове отметила, что задача Сената избрать главу Минюста, который обеспечит независимость этого института.

Во время слушанья Барр заявил о необходимости довести до конца расследование о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.

"Я считаю, что в интересах всех - президента, Конгресса и прежде всего американского народа, чтобы этот вопрос был решен за счет предоставления специальному прокурору возможности довести свою работу до конца", - сказал он.

После того как Барр закончил свою речь, его спросил о Мюллере глава юридического комитета, сенатор-республиканец Линдси Грэм. На вопрос Грэма, доверяет ли Барр спецпрокурору, последний ответил утвердительно. По словам Барра, он считает, что Мюллер не участвует в охоте на ведьм.

Напомним, адвокаты президента США Дональда Трампа отклонили просьбу спецпрокурора Роберта Мюллера относительно личной встречи с Трампом по делу российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году.