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На Канарских островах из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали более 26 тысяч человек

Фото: на Кариблских островах бушуют лесные пожары (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На испанском острове Тенерифе, входящем в состав Канарских островов, четвёртые сутки не утихают масштабные лесные пожары. В настоящее время эвакуировано более 26 тысяч человек из 11 городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что огонь распространился на площадь около 5000 гектаров вдоль 50-километрового периметра - его до сих пор не удалось обуздать.

"Служба экстренной помощи Канарских островов сообщила, что к субботе днем было эвакуировано более 26 000 человек, по предварительным оценкам, это резкое увеличение по сравнению с 4500 в пятницу. По состоянию на данный момент пострадали около 11 городов", - говорится в сообщении.

Лидер региона Фернандо Клавихо заявил, что рост температуры и усиление ветра значительно усложняют тушение пожара.

Масштабные лесные пожары

На Гавайях уже больше недели бушуют лесные пожары - катастрофу называют самой масштабной в истории региона, сейчас известно о по меньшей мере 89 погибших.

Также лесные пожары бушуют в Канаде - там огнем охвачены северо-западные территории страны. Недавно власти приказали эвакуировать город Йеллоунайф, к границам которого приближаются пожары.

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ИспанияПожар