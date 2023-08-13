Лесной пожар на Гавайях нанес миллиардный ущерб, погибли по меньшей мере 89 человек

В результате масштабных лесных пожаров на Гаявах количество погибших составляет по меньшей мере 89 человек. Ущерб исчисляется миллиардами долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), стоимость восстановления исторического города-курорта на острой Мауи оценивается в 5,5 млдр долларов после того, как пламя уничтожило более 1000 зданий.

Отмечается, что чиновники пообещали проверить системы уведомления о чрезвычайных ситуациях после того, как некоторые жители усомнились, можно ли было сделать больше, чтобы предупредить людей до того, как пожар охватил их дома. Некоторые люди были вынуждены идти в Тихий океан, чтобы убежать.

Генеральный прокурор штата Энн Лопес заявила, что она начинает пересмотр решений, принятых как до, так и во время пожара. Из-за большого количества погибших этот масштабный пожар стал худшим стихийным бедствием на Гавайях в истории, "превзойдя" цунами 1961 года, убившего 61 человека.

Масштабный пожар на Гавайях

Лесные пожары на Гавайях вспыхнули из-за сильной жары. Ветер от урагана "Дора" помогал огню распространяться на сотни километров. Эта катастрофа стала второй по стоимости в истории штата.