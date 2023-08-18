В одном из регионов Канады объявили эвакуацию населения из-за масштабных пожаров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По предварительным данным, власти собираются эвакуировать около 20 000 жителей Йеллоунайфа. Там один из лесных пожаров, горящий к западу от региона, занимает площадь около 165 000 гектаров и все ближе подходит к населенному пункту.

"Мы все устали от слова "беспрецедентен", но нет другого способа описать эту ситуацию на Северо-Западных территориях", - заявила премьер-министр Кэролайн Кокрейн северо-западных территорий страны.

Местные власти также сообщают, что сейчас начнется эвакуация жителей в Детти, на озере Кам, озере Грейс и в деловом районе Энгл. Другие жители должны эвакуироваться к полудню пятницы, 18 августа 2023 года.

Напомним, масштабные лесные пожары на Гавайях вспыхнули из-за сильной жары. Ветер от урагана "Дора" помогал огню распространяться на сотни километров. Эта катастрофа стала второй по стоимости в истории штата.

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