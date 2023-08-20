На Канарських островах через масштабні лісові пожежі евакуювали понад 26 тисяч людей

Повідомляється, що вогонь розповсюдився на площу близько 5000 гектарів уздовж 50-кілометрового периметра - його досі не вдалося приборкати.

"Служба екстреної допомоги Канарських островів повідомила, що до суботи вдень було евакуйовано понад 26 000 людей, за попередніми оцінками, це є різким збільшенням порівняно з 4500 у п’ятницю. Станом на зараз постраждали близько 11 міст", - йдеться у повідомленні.

Лідер регіону Фернандо Клавіхо заявив, що зростання температури та посилення вітру значно ускладнюють гасіння пожежі.

Масштабні лісові пожежі

На Гаваях вже понад тиждень вирують лісові пожежі - катастрофу називають наймасштабнішою в історії регіону, наразі відомо про щонайменше 89 загиблих людей.

Також лісові пожежі вирують в Канаді - там вогнем охоплено північно-західні території країни. Нещодавно влада наказала евакуювати місто Йеллоунайф, до кордонів якого наближаються пожежі.

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