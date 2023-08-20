На Канарских островах из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали более 26 тысяч человек

На испанском острове Тенерифе, входящем в состав Канарских островов, четвёртые сутки не утихают масштабные лесные пожары. В настоящее время эвакуировано более 26 тысяч человек из 11 городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что огонь распространился на площадь около 5000 гектаров вдоль 50-километрового периметра - его до сих пор не удалось обуздать.

"Служба экстренной помощи Канарских островов сообщила, что к субботе днем было эвакуировано более 26 000 человек, по предварительным оценкам, это резкое увеличение по сравнению с 4500 в пятницу. По состоянию на данный момент пострадали около 11 городов", - говорится в сообщении.

Лидер региона Фернандо Клавихо заявил, что рост температуры и усиление ветра значительно усложняют тушение пожара.

Масштабные лесные пожары

На Гавайях уже больше недели бушуют лесные пожары - катастрофу называют самой масштабной в истории региона, сейчас известно о по меньшей мере 89 погибших.

Также лесные пожары бушуют в Канаде - там огнем охвачены северо-западные территории страны. Недавно власти приказали эвакуировать город Йеллоунайф, к границам которого приближаются пожары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.