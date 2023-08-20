На Канарських островах через масштабні лісові пожежі евакуювали понад 26 тисяч людей
На іспанському острові Тенерифе, що входить до складу Канарських островів, четверту добу не вщухають масштабні лісові пожежі. Наразі евакуйовано понад 26 тисяч людей з 11 міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що вогонь розповсюдився на площу близько 5000 гектарів уздовж 50-кілометрового периметра - його досі не вдалося приборкати.
"Служба екстреної допомоги Канарських островів повідомила, що до суботи вдень було евакуйовано понад 26 000 людей, за попередніми оцінками, це є різким збільшенням порівняно з 4500 у п’ятницю. Станом на зараз постраждали близько 11 міст", - йдеться у повідомленні.
Лідер регіону Фернандо Клавіхо заявив, що зростання температури та посилення вітру значно ускладнюють гасіння пожежі.
Масштабні лісові пожежі
На Гаваях вже понад тиждень вирують лісові пожежі - катастрофу називають наймасштабнішою в історії регіону, наразі відомо про щонайменше 89 загиблих людей.
Також лісові пожежі вирують в Канаді - там вогнем охоплено північно-західні території країни. Нещодавно влада наказала евакуювати місто Йеллоунайф, до кордонів якого наближаються пожежі.
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