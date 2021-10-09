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Виверження вулкана на Канарах викликало землетруси і блискавки

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Україна, Субота 09 жовтня 2021 15:11
Виверження вулкана на Канарах викликало землетруси і блискавки Фото: виверження Кумбре В'єха супроводжується спалахами блискавок (twitter.com/DarrenPlymouth)
Автор: Олександр Білоус

Потоки лави з вулкана на іспанському острові Ла-Пальма на Канарських островах зруйнували ще кілька будинків. Виверження доповнилося землетрусами і спалахами блискавок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними Національного геологічного інституту Іспанії, в суботу сталася серія з 37 сейсмічних поштовхів, найсильніший з яких магнітудою 4,1.

Вулкан Кумбре В'єха почав вивергатися 19 Вересня, зруйнувавши понад 800 будівель і викликавши евакуацію близько 6 тисяч осіб з їхніх будинків на острові Ла-Пальма з населенням близько 83 тисяч осіб, який є одним з Канарських островів в Атлантиці.

У суботу біля виверження були помічені блискавки. Дослідження, опубліковане у 2016 році журналом Geophysical Research Letters, показало, що під час вивержень вулканів можуть виникати блискавки, тому що зіткнення частинок попелу створює електричний заряд.

Лава з вулкана покрила понад 150 гектарів сільськогосподарських угідь, більша частина з яких використовується для вирощування бананів, які є однією з основних сільськогосподарських культур на острові.

Авіакомпаніям, які виконують рейси на Канарські острови, було рекомендовано завантажити додаткове паливо на випадок, якщо літакам доведеться змінити курс або відкласти посадку через попіл.

Аеропорт Ла-Пальми був закритий з четверга через попіл, але інші аеропорти архіпелагу продовжували працювати.

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